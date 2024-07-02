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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Браун о поведении Беллингема: «Это не высокомерие, а уверенность. Роналду такой же»

Полузащитник сборной Англии сравнял счет в матче против команды Словакии (2:1, дополнительное время) в  финала Евро-2024.
Браун о поведении Беллингема: «Это не высокомерие, а уверенность. Роналду такой же. Джуд показывает разочарование, зная, что способен на что-то подобное» | Источник: Sports.Ru

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о поведении игрока «Реала».

"Я не считаю, что это высокомерие. Думаю, что это уверенность. Криштиану Роналду такой же.

Его много критиковали поначалу, но он выходил и говорил: «Ладно, я докажу им, что они не правы».

Он знал, что будет совершать ошибки, но в итоге концентрировался на том, что он делает, независимо от упущенного голевого момента или неудачного отбора.

Он говорил: «Это футбол, и я буду становиться все лучше и лучше». Джуд тоже показывает это.

Он также иногда показывает свое разочарование, потому что знает, что способен на что-то подобное — не в каждом матче, не в каждом моменте, но если бы Джуд не забил, Англия бы выбыла с Евро«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” Уэс Браун в подкасте Euro Thrash.

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