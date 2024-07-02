Ривалдо о танцах после голов: «Винисиуса и Неймара критиковали за это — но это делали соперники, которые злятся. Это не провокация, а демонстрация радости» | Источник: Sports.Ru

"Забитый гол настолько важен для каждого игрока, что, я думаю, каждый должен праздновать его так, как ему хочется. Танец — это не провокация, а демонстрация радости игроков.

Винисиуса и Неймара критиковали за то, что они танцевали. Но эта критика всегда исходит от соперников, которые злятся. Но я думаю, что каждый должен праздновать так, как он хочет, всегда уважая соперника.

Было здорово, что они [Ямаль и Уильямс] это сделали. Они играют хорошо, забивают голы и танцуют так, как это делают бразильские футболисты. Я не думаю, что здесь должна быть критика, скорее, нужно похвалить игроков, чей характер позволяет так праздновать голы", — сказал футболист сборной Бразилии.