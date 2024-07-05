Бернарду о Роналду и Мбаппе: «Оба выдающися, Криштиану — лучший в истории. Но матч не про них, а про Португалию и Францию»
Завтра сборная Португалии сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024.
Завтра сборная Португалии сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024.
— Этот матч будет своего рода передачей эстафеты от Роналду к Мбаппе?
— Я так не думаю. Речь идет не о Килиане и Криштиану, речь идет о Португалии и Франции.
Но они два выдающихся игрока. Криштиану — лучший в истории, Килиан начинает большие свершения.
Однако речь идет о командах. Мы хотим выйти в полуфинал, — отметил полузащитник сборной Португалии.
Килиан Мбаппе: «Роналду — легенда футбола, такой игрок только один. Он уникален, а я хочу идти своим путем».
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