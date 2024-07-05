Бернарду о Роналду и Мбаппе: «Оба выдающися, Криштиану — лучший в истории. Но матч не про них, а про Португалию и Францию» | Источник: Sports.Ru

— Этот матч будет своего рода передачей эстафеты от Роналду к Мбаппе?

— Я так не думаю. Речь идет не о Килиане и Криштиану, речь идет о Португалии и Франции.

Но они два выдающихся игрока. Криштиану — лучший в истории, Килиан начинает большие свершения.

Однако речь идет о командах. Мы хотим выйти в полуфинал, — отметил полузащитник сборной Португалии.

Килиан Мбаппе: «Роналду — легенда футбола, такой игрок только один. Он уникален, а я хочу идти своим путем».