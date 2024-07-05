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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Бернарду о Роналду и Мбаппе: «Оба выдающися, Криштиану — лучший в истории. Но матч не про них, а про Португалию и Францию»

Завтра сборная Португалии сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024.

Бернарду о Роналду и Мбаппе: «Оба выдающися, Криштиану — лучший в истории. Но матч не про них, а про Португалию и Францию» | Источник: Sports.Ru

— Этот матч будет своего рода передачей эстафеты от Роналду к Мбаппе?

— Я так не думаю. Речь идет не о Килиане и Криштиану, речь идет о Португалии и Франции.

Но они два выдающихся игрока. Криштиану — лучший в истории, Килиан начинает большие свершения.

Однако речь идет о командах. Мы хотим выйти в полуфинал, — отметил полузащитник сборной Португалии.

Килиан Мбаппе: «Роналду — легенда футбола, такой игрок только один. Он уникален, а я хочу идти своим путем».

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