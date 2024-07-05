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23:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не бил штрафной в матче с Францией, исполнил Бруну. У Криштиану нет голов со штрафных на Евро после 34 попыток

На 42-й минуте штрафной удар исполнил Бруну Фернандеш, который пробил выше ворот.

Роналду не бил штрафной в матче с Францией, исполнил Бруну. У Криштиану нет голов со штрафных на Евро после 34 попыток | Источник: Sports.Ru

Напомним, в матче ⅛ финала со Словенией (0:0, 3:0 — по пенальти) Криштиану Роналду четыре раз бил со штрафных.

Тогда Криштиану исполнил штрафные удары на Евро в 31-й, 32-й, 33-й и 34-й разы. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере — 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

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