Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
доп. время
Англия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Все события
21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Комментатор Оливейра поставила Роналду 3 из 10 за Евро-2024: «Криштиану был худшим игроком сборной Португалии»

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы, уступив команде Франции в четвертьфинале (0:0, пен. 3:5).

Комментатор Оливейра поставила Роналду 3 из 10 за Евро-2024: «Криштиану был худшим игроком сборной Португалии» | Источник: Sports.Ru

На этом турнире Роналду не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.

«Криштиану Роналду заслужил 3 балла [из 10]. Роналду был худшим игроком сборной Португалии на этом Евро, безусловно», — сказала комментатор португальского канала CNN Оливейра.

«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь