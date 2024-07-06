Комментатор Оливейра поставила Роналду 3 из 10 за Евро-2024: «Криштиану был худшим игроком сборной Португалии» | Источник: Sports.Ru

На этом турнире Роналду не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.

«Криштиану Роналду заслужил 3 балла [из 10]. Роналду был худшим игроком сборной Португалии на этом Евро, безусловно», — сказала комментатор португальского канала CNN Оливейра.

«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану.