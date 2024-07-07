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05:27 (мск), источник: Sports.Ru

Хамес сделал 5 ассистов в Кубке Америки-2024, повторив лучший результат за 50 лет. Ранее это удалось Месси и Денилсону

Это повторение лучшего результата в турнире за последние 50 лет.
Хамес сделал 5 ассистов в Кубке Америки-2024, повторив лучший результат за 50 лет. Ранее это удалось Месси и Денилсону | Источник: Sports.Ru

Также на счету хавбека сборной Колумбии один гол в текущем Кубке Америки.

Ранее не менее 5 ассистов в одном турнире за последние 50 лет удалось сделать лишь троим — Денилсону (Бразилия) в 1997 году, Алексу (Бразилия) — в 2004-м и Лионелю Месси (Аргентина) — в 2021-м.

У Хамеса 3 голевых действия в 1-м тайме матча плей-офф Кубка Америки — рекорд турнира.

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