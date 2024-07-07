Джорджина поблагодарила сборную Португалии: «Какие прекрасные эмоции мы испытали на Евро-2024. Спасибо навсегда»
Португальцы покинули чемпионат Европы, уступив Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в четвертьфинале соревнования.
Португальцы покинули чемпионат Европы, уступив Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в четвертьфинале соревнования.
Девушка Криштиану Роналду поделилась фотографиями с турнира на своей странице в инстаграме.
«Какие прекрасные эмоции мы испытали на этом Евро-2024. Спасибо навсегда», — написала Родригес под публикацией.
Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной».
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