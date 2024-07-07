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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Джорджина поблагодарила сборную Португалии: «Какие прекрасные эмоции мы испытали на Евро-2024. Спасибо навсегда»

Португальцы покинули чемпионат Европы, уступив Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в четвертьфинале соревнования.

Джорджина поблагодарила сборную Португалии: «Какие прекрасные эмоции мы испытали на Евро-2024. Спасибо навсегда» | Источник: Sports.Ru

Девушка Криштиану Роналду поделилась фотографиями с турнира на своей странице в инстаграме.

«Какие прекрасные эмоции мы испытали на этом Евро-2024. Спасибо навсегда», — написала Родригес под публикацией.

Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной».

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