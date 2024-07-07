Джорджина поблагодарила сборную Португалии: «Какие прекрасные эмоции мы испытали на Евро-2024. Спасибо навсегда» | Источник: Sports.Ru

Девушка Криштиану Роналду поделилась фотографиями с турнира на своей странице в инстаграме.

«Какие прекрасные эмоции мы испытали на этом Евро-2024. Спасибо навсегда», — написала Родригес под публикацией.

Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной».