Роналду, Бруну, Жоты и еще ряда игроков Португалии не было на встрече с болельщиками по возвращении команды на родину — они улетели в другие страны из Германии | Источник: Sports.Ru

Как передает O Jogo, из 26 игроков только 18 вернулись в Португалию. Защитник Диогу Далот, полузащитники Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Витинья, Матеуш Нунеш и Бруну Фернандеш, а также нападающие Диого Жота и Криштиану Роналду улетели напрямую из Германии в другом направлении.

Диогу Кошта, Данилу Перейра и Рафаэл Леау, не покидая аэропорт, отправились другими рейсами уже из Лиссабона.

Отмечается, что никто из игроков не говорил с журналистами, присутствовавшими на месте, большинство сразу направились в автобус или в частные автомобили, за исключением Жоау Канселу, Пепе, Рубена Диаша, Бернарду Силвы и тренера Роберто Мартинеса, которые провели значительное время, раздавая автографы и фотографируясь.

Автобус с игроками покинул аэропорт под аплодисменты присутствующих людей, которые даже пели A Portuguesa (государственный гимн Португалии — Спортс) перед выходом команды.