Аршавин о незабитом пенальти в ретроматче с Беларусью: «Хотел почувствовать себя Роналду, только не заплакал. Раз в полгода играю, чувства мяча нет уже» | Источник: Sports.Ru

Сегодня в Минске прошел матч Лига ставок Лиги легенд Беларусь — Россия, приуроченный к 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Российская команда одержала победу (1:1, пенальти — 5:4). Аршавин не реализовал 11-метровый удар в серии.

"Я хотел почувствовать себя Криштиану Роналду, только не заплакал.

Да ладно, нормально. Нет чувства мяча уже, раз в полгода в футбол играю. Тренер ничего не говорил, он ко мне еще не подходил«, — сказал экс-игрок “Зенита” и сборной России.

В первом экстра-тайме матча ⅛ финала Евро-2024 между Португалией и Словенией (0:0, 3:0 по пенальти) Роналду не реализовал 11-метровый — его удар отразил Ян Облак. Криштиану заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.