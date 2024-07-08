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8 июля, источник: Sports.Ru

Райт о Роналду на Евро-2024: «Он уже не тянет этот уровень — не может отправить мяч в сетку, обыграть защитника. Жота должен быть разочарован тем, что не сыграл против Франции»

Сборная Португалии вылетела с турнира, уступив команде Франции в ¼ финала (0:0, пен. 3:5). 39-летний нападающий отметился на чемпионате Европы одной результативной передачей.

"Португалия должна быть очень разочарована этим вылетом хотя бы из-за того, насколько хорош их состав — от защиты до нападения.

Учитывая то, как он [Криштиану Роналду] сыграл на Евро-2024, каким бы великим он ни был, Диогу Жота, несомненно, должен быть разочарован тем, что не смог выйти на поле [в матче против Франции].

Судя по тому, что я видел, [Роналду] уже не тянет этот уровень. Как бы он ни был хорош, в какой бы форме он ни был, каким бы целеустремленным он ни был, видно, что сейчас он просто не может отправить мяч в сетку, совершить движение, чтобы пробить головой, не может обыграть защитника«, — сказал бывший форвард “Арсенала” в подкасте Stick to Football.

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