Райт о Роналду на Евро-2024: «Он уже не тянет этот уровень — не может отправить мяч в сетку, обыграть защитника. Жота должен быть разочарован тем, что не сыграл против Франции»

Учитывая то, как он [Криштиану Роналду] сыграл на Евро-2024, каким бы великим он ни был, Диогу Жота, несомненно, должен быть разочарован тем, что не смог выйти на поле [в матче против Франции].

Судя по тому, что я видел, [Роналду] уже не тянет этот уровень. Как бы он ни был хорош, в какой бы форме он ни был, каким бы целеустремленным он ни был, видно, что сейчас он просто не может отправить мяч в сетку, совершить движение, чтобы пробить головой, не может обыграть защитника«, — сказал бывший форвард “Арсенала” в подкасте Stick to Football.