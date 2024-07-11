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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Казагранде о Неймаре: «При нем Бразилия взяла только Кубок конфедераций — уже несуществующий турнир, Кубок Америки в 2019-м выиграли без него. За 3 ЧМ с ним не дошли до финала»

На проходящем в США Кубке Америки сборная Бразилии уступила Уругваю в четвертьфинале (0:0, 2:4 в серии пенальти). 32-летний нападающий «Аль-Хилаля» пропустил турнир из-за травмы.

Казагранде о Неймаре: «При нем Бразилия взяла только Кубок конфедераций — уже несуществующий турнир, Кубок Америки в 2019-м выиграли без него. За 3 ЧМ с ним не дошли до финала» | Источник: Sports.Ru

"Вместо того чтобы говорить о Винисиусе, Эндрике и других молодых игроках, мы повторяем одну и ту же ошибку с 2006 года. Сборная Бразилии не обновляется и всегда думает о прошлом как о решении проблемы.

Мы ждем от Неймара того, чего он никогда не делал в сборной Бразилии. Он играл на трех чемпионатах мира, а мы ни разу даже не вышли в финал. При нем мы выиграли только один Кубок конфедераций — турнир, которого больше не существует.

С ним Бразилия участвовала в трех Кубках Америки, мы дошла до финала только в 2021 году и проиграла Аргентине на «Маракане». В то же время мы выиграли Кубок Америки в 2019 году без участия Неймара.

Как может 32-летний Неймар, который не играл уже год, быть надеждой, если он не сделал ничего важного для сборной Бразилии в более юном возрасте?

С этим архаичным представлением о том, что кто-то в 32 года — надежда бразильской сборной, мы ничего не добьемся", — написал бывший нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде в своей колонке на UOL.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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