Казагранде о Неймаре: «При нем Бразилия взяла только Кубок конфедераций — уже несуществующий турнир, Кубок Америки в 2019-м выиграли без него. За 3 ЧМ с ним не дошли до финала» | Источник: Sports.Ru

"Вместо того чтобы говорить о Винисиусе, Эндрике и других молодых игроках, мы повторяем одну и ту же ошибку с 2006 года. Сборная Бразилии не обновляется и всегда думает о прошлом как о решении проблемы.

Мы ждем от Неймара того, чего он никогда не делал в сборной Бразилии. Он играл на трех чемпионатах мира, а мы ни разу даже не вышли в финал. При нем мы выиграли только один Кубок конфедераций — турнир, которого больше не существует.

С ним Бразилия участвовала в трех Кубках Америки, мы дошла до финала только в 2021 году и проиграла Аргентине на «Маракане». В то же время мы выиграли Кубок Америки в 2019 году без участия Неймара.

Как может 32-летний Неймар, который не играл уже год, быть надеждой, если он не сделал ничего важного для сборной Бразилии в более юном возрасте?

С этим архаичным представлением о том, что кто-то в 32 года — надежда бразильской сборной, мы ничего не добьемся", — написал бывший нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде в своей колонке на UOL.