Блогер Литвин о переписке Неймара с его девушкой: «Он к ней подкатывал, приглашал в Париж. А #### он мне не написал?»

«Неймар подкатывал к моей девушке именно в тот момент, когда я начал к ней подкатывать. Он хотел увидеться, приглашал ее в Париж, говорил: “Знаю, какая ситуация в стране, если нужна моя помощь…” Короче, пытался проявить себя, хитрый ### [тип]. А я, московско-сахалинский бродяга, особо не церемонился.

Я в начале эту тему не поднимал, она же тогда не была моей девушкой. Я чисто случайно эту ##### [херню] увидел в телефоне. Она сидела в стороне с подругой, и я увидел. И думаю: «##### [Ого]. А #### [почему] мне не написал? Я бы поехал». А Адель не поехала.

Она отколола его, перестала с ним общаться. Прошло года полтора, у нас уже серьезные отношения, и этот ##### [тип] пишет ей: «Hello, my dear». Он наверняка заходит на аккаунт и видит, что она в отношениях. Прикинь, какой ####### [пофигист], что может взять и написать «Привет, моя дорогая».

Я сижу и думаю: «### [блин] это будет стремено — поехать к нему в Париж и ##### [лицо] снести». Нет такого, что я фанат или хейтер. Моей девчонке пишет очень популярный тип. Какая-то субординация должна быть. Ты че пишешь девушке, когда у нее есть молодой человек?" — рассказал президент Lit Energy.

Литвин — популярный блогер, у которого 14,9 млн подписчиков в инстаграме и 12,2 млн подписчиков на ютубе.

Ранее блогер управлял «Сахалинцем», однако в феврале клуб объявил о приостановке деятельности и не заявился во Вторую лигу и Winline Медиалигу.

Недавно Михаил Литвин объявил о создании футбольной команды Lit Energy.

Девушка Литвина Адель Вейгель — экс-участница шоу «Холостяк». В ее инстаграме более 2 миллионов подписчиков.