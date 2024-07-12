Риоло о Мбаппе: «Невероятного игрока, который всех поразил, больше нет. Есть два пути: правильный в “Реале” или как у Неймара и Верратти» | Источник: Sports.Ru

"Слишком много вещей, отвлекающих его от футбола, занимают его мысли. На чемпионате мира он был устрашающим, потому что сборная Франции играла плохо. Это было нечто из ряда вон выходящее. Да, я говорю, что тогда он в одиночку привел сборную Франции к финалу. Если такой человек, как Дешам, дает ему столько доверия, хотя он не из тех, кто делает поблажки, это означает, что он считает, что только Мбаппе мог нас продвинуть вперед.

Был период с 2017 по 2023 год, а потом была война с «ПСЖ», это было психологическое и ментальное разрушение. Его образ полностью изменился. Только спорт мог спасти его от всего, что происходило вокруг, от всей этой пучины разговоров, от фильма, который снимает Netflix про него.

Я считаю, что физически он сильно изменился, и не в лучшую сторону, по сравнению с тем, когда он был очень быстрым. Игроков, подобных ему, которые могут ускоряться, бить, обводить, больше нет, но в данный момент этого игрока больше не существует.

У него был шанс сделать счет 2:2 за 10 минут до конца [матча против Испании]. Если бы это был Килиан Мбаппе, он бы забил под перекладину, это мы все знаем. А тут мяч улетел на трибуну. На сегодняшний день тот Килиан Мбаппе, которого я знал, больше не существует, для меня это воспоминание. Его удар в финале 2022 года, который всех нас поразил, — этого невероятного игрока больше не существует.

Да, в ситуации с «ПСЖ» были вещи, которые можно сравнить с моральным давлением, да, была ужасная война между двумя лагерями. Обе стороны сделали все, от обещаний до отказов, чтобы испортить год друг другу. Мбаппе полностью изменился, у него был плохой образ жизни, он больше не концентрировался на футболе. Он достиг момента в своей жизни, в 25 лет, когда есть два пути.

У него есть шанс после перехода в «Реал», и это, возможно, правильный путь, который его спасет. Но в 25 лет другой путь — это путь Неймара и Верратти, когда ты больше не тренируешься должным образом, у тебя больше нет взрывной силы, ты уже не стоишь многого.

Но будьте осторожны, потому что в «Реале» были игроки, такие как Эден Азар, которые не смогли там восстановиться. У Гарета Бэйла сначала получалось, а потом нет. Это не абсолютная гарантия, что, перейдя в «Реал», он действительно там возродится.

Мы живем в 2020-х, и все игроки перегружены, у всех слишком много дел, все время им предлагают вечеринки. Трудно оставаться сосредоточенным, потому что жизнь сложная, футбол становится все более атлетичным, нужно быть в форме, и не получится обойтись одним ускорением и финтом, хотя качества Мбаппе сильно зависят от этого", — сказал журналист Даниэль Риоло.