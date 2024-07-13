Ямаль о Месси: «Сравнения с лучшим в истории не помогут. Я не стану таким, как он»
— Многие люди сравнивают тебя с Месси. Что думаешь об этом?
— Многие люди сравнивают тебя с Месси. Что думаешь об этом?
— Я стараюсь оставаться Ламином. Хочу, чтобы люди узнавали меня таким, какой я есть.
В конце концов, сравнения с лучшим игроком в истории — это не то, что тебе поможет. Я никогда не буду таким, как он.
Стараюсь быть собой, люди узнают во мне Ламина Ямала, и это все, — сказал вингер сборной Испании и «Барселоны», которому сегодня исполнилось 17 лет.
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