«Ямаль напоминает мне меня на Евро-2004, а Уильямс — молодого Роналду. Они не знают, что такое страх, и представляют главную угрозу». Руни о вингерах Испании

"Англии нужно будет хорошо обороняться на флангах в матче с Испанией, потому что два ее блестящих молодых вингера представляют главную угрозу. Ламин Ямаль будет полон уверенности в себе после своего блестящего гола в ворота Франции, и он немного напоминает мне меня на Евро-2004 — подростка, который наслаждался жизнью.

Страх? Такие молодые парни, как он, Нико Уильямс и Майну, прожили недостаточно долго, чтобы знать или понимать, что это такое. На большой сцене чемпионата Европы они просто играют, получают удовольствие и веселятся, и обычно это лучший способ играть.

Уильямс, на мой взгляд, исключительный игрок. Он напоминает мне Криштиану Роналду в молодости. Он крупный парень, он хорошо играет с мячом и иногда переусердствует, но обычно принимает правильные решения. Он представляет собой невероятную угрозу в ситуациях один в один и к тому же забивает голы. Сборной Англии нужно быть с ним по-настоящему осторожной«, — написал бывший нападающий “Манчестер Юнайтед”.