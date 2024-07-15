Месси опубликовал фото с двумя трофеями Кубка Америки: «Еще один… ??»
Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, дополнительное время) в финальном матче и выиграла турнир во второй раз подряд.
Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, дополнительное время) в финальном матче и выиграла турнир во второй раз подряд.
Капитан команды Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере.
37-летний аргентинец опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки и оставил подпись: «Еще один… ??».
Фото: инстаграм Лионеля Месси.