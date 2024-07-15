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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси опубликовал фото с двумя трофеями Кубка Америки: «Еще один… ??»

Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, дополнительное время) в финальном матче и выиграла турнир во второй раз подряд.

Месси опубликовал фото с двумя трофеями Кубка Америки: «Еще один… ??» | Источник: Sports.Ru

Капитан команды Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере.

37-летний аргентинец опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки и оставил подпись: «Еще один… ??».

Фото: инстаграм Лионеля Месси.

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