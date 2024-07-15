Аргентина с Месси выиграла 4 из 8 финалов — ЧМ, два Кубка Америки и Финалиссиму
Вчера Аргентина завоевала Кубок Америки, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, дополнительное время). Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.
Вчера Аргентина завоевала Кубок Америки, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, дополнительное время). Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.
Для Лионеля Месси это был 8-й финал крупного международного турнира. Сборная Аргентины выиграла 4 из них — два Кубка Америки (сегодня и в 2021-м — Спортс), ЧМ-2022 и Финалиссиму-2022.
Поражения — в трех финалах Кубка Америки (0:3 от Бразилии и дважды по пенальти от Чили — Спортс) и в финале ЧМ-2014 от Германии (0:1).
Месси выиграл оба финала с молодежной и олимпийской сборными Аргентины — ЧМ-2005 (U20) и Олимпиаду-2008, оба — против Нигерии.
У Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах в составе Аргентины.