Аргентина с Месси выиграла 4 из 8 финалов — ЧМ, два Кубка Америки и Финалиссиму | Источник: Sports.Ru

Для Лионеля Месси это был 8-й финал крупного международного турнира. Сборная Аргентины выиграла 4 из них — два Кубка Америки (сегодня и в 2021-м — Спортс), ЧМ-2022 и Финалиссиму-2022.

Поражения — в трех финалах Кубка Америки (0:3 от Бразилии и дважды по пенальти от Чили — Спортс) и в финале ЧМ-2014 от Германии (0:1).

Месси выиграл оба финала с молодежной и олимпийской сборными Аргентины — ЧМ-2005 (U20) и Олимпиаду-2008, оба — против Нигерии.