Гасперини об Италии на Евро и Спаллетти: «Игра выглядела бессодержательной. У нас никогда не было Пеле, Марадоны, Кройффа, Месси, но была сплоченность» | Источник: Sports.Ru

"Я разделяю ту же точку зрения, что и многие другие. Нам не хватало командной игры. Спаллетти не смог заложить определенные принципы, и только он знает причины. Италия выглядела бессодержательной, и это разочаровало больше всего.

Сборная Италии всегда отличалась своей сплоченностью и чувством принадлежности к команде. У нас никогда не было Пеле, Марадоны, Кройффа или Месси, но не было и недостатка в отличных футболистах.

Наших обладателей «Золотого мяча» зовут Ривера, Росси и Баджо. В 2006 году его выиграл защитник Каннаваро. В той команде [которая выиграла чемпионат мира 2006 года] были Яквинта, Каморанези, Джилардино, Оддо, Гроссо и Перротта.

Когда случается разочарование, итальянцы хотят начать все с нуля. Напротив, мы должны извлечь урок и начать с молодежных команд.