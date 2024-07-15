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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Гасперини об Италии на Евро и Спаллетти: «Игра выглядела бессодержательной. У нас никогда не было Пеле, Марадоны, Кройффа, Месси, но была сплоченность»

Команда Лучано Спаллетти вылетала с турнира на стадии ⅛ финала, проиграв сборной Швейцарии (0:2).

Гасперини об Италии на Евро и Спаллетти: «Игра выглядела бессодержательной. У нас никогда не было Пеле, Марадоны, Кройффа, Месси, но была сплоченность» | Источник: Sports.Ru

"Я разделяю ту же точку зрения, что и многие другие. Нам не хватало командной игры. Спаллетти не смог заложить определенные принципы, и только он знает причины. Италия выглядела бессодержательной, и это разочаровало больше всего.

Сборная Италии всегда отличалась своей сплоченностью и чувством принадлежности к команде. У нас никогда не было Пеле, Марадоны, Кройффа или Месси, но не было и недостатка в отличных футболистах.

Наших обладателей «Золотого мяча» зовут Ривера, Росси и Баджо. В 2006 году его выиграл защитник Каннаваро. В той команде [которая выиграла чемпионат мира 2006 года] были Яквинта, Каморанези, Джилардино, Оддо, Гроссо и Перротта.

Когда случается разочарование, итальянцы хотят начать все с нуля. Напротив, мы должны извлечь урок и начать с молодежных команд.

80% молодых итальянцев играют в футбол, и, если мы не сможем их развить и вывести в основную команду, значит, система работает неправильно«, — заявил тренер “Аталанты” в интервью Corriere dello Sport.

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