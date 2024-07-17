Поэтому должна быть отдельная премия для Месси и отдельная для футболистов, которые заслуживают эту награду по проведенному сезону.
Нет никаких сомнений, что Родри провел выдающийся сезон как в «Манчестер Сити», так и в сборной Испании. Он лучший полузащитник в Европе прямо сейчас.
Обычно, конечно, награда достается нападающим. У испанцев «Золотой мяч» получал только Луис Суарес. Было бы очень справедливо, если бы «Золотой мяч» сейчас достался Родри«, — сказал испанский главный тренер “Химок”.
Родри — фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль — в топ-5, Мбаппе — 7-й, Ямаль — 12-й, Месси — 16-й.