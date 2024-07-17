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23:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Должны быть “Золотой мяч” и “Золотой мяч для Месси”. Отдать Родри — справедливо, он лучший полузащитник Европы». Тренер «Химок» Артига о награде

«Всегда говорю, что должны быть две премии — “Золотой мяч” и “Золотой мяч для Месси”. Лео сейчас не выступает в топ-лигах, но он выиграл Кубок Америки.
«Всегда говорю, что должны быть “Золотой мяч” и “Золотой мяч для Месси”. Будет справедливо отдать премию Родри — сейчас он лучший полузащитник Европы». Тренер «Химок» Артига о награде | Источник: Sports.Ru

Поэтому должна быть отдельная премия для Месси и отдельная для футболистов, которые заслуживают эту награду по проведенному сезону.

Нет никаких сомнений, что Родри провел выдающийся сезон как в «Манчестер Сити», так и в сборной Испании. Он лучший полузащитник в Европе прямо сейчас.

Обычно, конечно, награда достается нападающим. У испанцев «Золотой мяч» получал только Луис Суарес. Было бы очень справедливо, если бы «Золотой мяч» сейчас достался Родри«, — сказал испанский главный тренер “Химок”.

Родри — фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль — в топ-5, Мбаппе — 7-й, Ямаль — 12-й, Месси — 16-й.

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