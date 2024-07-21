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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Осуждаю Месси за молчание. Лео должен выступить, он капитан Аргентины, иначе ему все равно, и он эгоист». Карлтон Коул о кричалке про Францию

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”.
Карлтон Коул о кричалке Аргентины: «Месси должен выступить, он капитан и главная фигура сборной — иначе ему все равно. Осуждаю его — это доказывает, что он эгоист» | Источник: Sports.Ru

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

"В сборной Аргентины есть тот, кто известен как, вероятно, лучший футболист, когда-либо украшавший эту прекрасную игру — Лионель Месси.

Мы смотрим на Месси и говорим: «Выступи. Нам нужно услышать тебя. Ты должен высказаться по этому поводу». Потому что это нечто большее, чем [видео в соцсетях] Энцо.

Месси — главная фигура в команде, ее капитан. Он должен выступить и сказать что-то о подобном поведении. В противном случае ему просто все равно. Ему все равно, что чувствую я, ему все равно, что чувствуют некоторые его темнокожие партнеры по команде, с которыми он играл в прошлом.

Это лишь показывает мне, что он эгоист. Ему нужно сказать что-нибудь. Я осуждаю его. Все просто. Я осуждаю Месси«, — сказал экс-нападающий “Челси”, “Вест Хэма” и сборной Англии.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины ?

Власти Аргентины вступились за Энцо. А замминистра спорта уволен — за призыв извиниться.

«Расизм в дикой форме». В «Челси» полыхает из-за аргентинской кричалки.

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