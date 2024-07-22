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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси, Хамес, Рондон, Давинсон Санчес и Лаутаро — в символической сборной Кубка Америки от IFFHS

В символическую команду, составленную Международной федерацией футбольной истории и статистики, вошли пятеро представителей сборной, выигравшей турнир.

Месси, Хамес, Рондон, Давинсон Санчес и Лаутаро — в символической сборной Кубка Америки от IFFHS | Источник: Sports.Ru

В состав попали:

— вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);

— защита: Хон Аранбуру (Венесуэла), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Даниэль Муньос (Колумбия);

— полузащита: Алексис Мак Аллистер (Аргентина), Хамес Родригес (Колумбия), Джефферсон Лерма (Колумбия);

— нападение: Хосе Саломон Рондон (Венесуэла), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина).

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