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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Эндрик: «Из-за Роналду я хотел узнать больше о “Реале”. Единственное, что я спросил, — участвует ли “Мадрид” в переговорах. Меня не волновала другая команда»

18-летний форвард подписал контракт с мадридским клубом, после чего была проведена презентация игрока на «Сантьяго Бернабеу».

Эндрик: «Из-за Роналду я хотел узнать больше о “Реале”. Единственное, что я спросил, — участвует ли “Мадрид” в переговорах. Меня не волновала другая команда» | Источник: Sports.Ru

Когда бразилец произносил свою речь, он не сдержал слез.

«Я не планировал [плакать], но я люблю “Реал” с детства. Из-за Криштиану Роналду я хотел узнать немного больше о “Реале”.

Я искал информацию о всех кумирах, в том числе и Бутрагеньо. С детства я влюблен в «Реал». Мне не хотелось плакать, но это шло из моей души.

С детства я люблю «Реал» и хотел перейти в этот клуб. Когда начались переговоры, единственное, что я спросил, — участвует ли «Реал» в них. Меня не волновала какой-либо другая команда.

Слава Богу, я в клубе, о котором всегда мечтал. Надеюсь, что проведу здесь всю свою карьеру", — сказал Эндрик.

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