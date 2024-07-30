Ассунсао о Неймаре: «Феномен. Если он решил не быть лучшим игроком мира, мы должны это уважать. Но без него сборная и дальше будет без трофеев»
— Вы играли вместе с Неймаром в «Сантосе». Мог ли он добиться большего со своим огромным талантом?
— Мы много говорим об этом в Бразилии. Он сам принимал решения в жизни, играл и наслаждался.
Неймар — феномен, один из лучших футболистов, с которыми я играл. У него почти невозможно было отобрать мяч. Если своими поступками и образом жизни он решил не быть лучшим игроком мира, то мы должны это уважать.
Так или иначе, когда он в форме, он по-прежнему остается лучшим в Бразилии, и без него сборная и дальше будет без трофеев. Скоро он должен восстановиться и вернуться, ведь он по-прежнему лучший в нашей стране, — сказал бывший полузащитник «Ромы», «Бетиса» и сборной Бразилии.