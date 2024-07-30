Ассунсао о Неймаре: «Феномен. Если он решил не быть лучшим игроком мира, мы должны это уважать. Но без него сборная и дальше будет без трофеев» | Источник: Sports.Ru

— Мы много говорим об этом в Бразилии. Он сам принимал решения в жизни, играл и наслаждался.

Неймар — феномен, один из лучших футболистов, с которыми я играл. У него почти невозможно было отобрать мяч. Если своими поступками и образом жизни он решил не быть лучшим игроком мира, то мы должны это уважать.