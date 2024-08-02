Колосков считает, что футболист Миранчук сможет развиваться в лиге США

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главная футбольная лига США (MLS) является серьезной и сильной, для российского полузащитника Алексея Миранчука переход в «Атланту» — возможностью для развития. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

30 июля Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в «Атланту», подписав контракт до декабря 2027 года.

«Конечно, американская лига очень сильная, это даже не Саудовская Аравия и прочие, — сказал Колосков. — Это хороший уровень футбола, хорошие футболисты, я это знаю не понаслышке, с 1984 года знаком с руководством федерации, мой младший сын там играл. Это было тогда, а сейчас это одна из сильных лиг, Алексей ушел не на Кипр, условно говоря, а в хорошую и серьезную лигу, где играет Лионель Месси, другие футболисты. Для него это не понижение, хорошее предложение, ему остается пожелать успехов там».

«Что касается развития, то это, конечно, зависит от него самого. Но все данные у лиги есть для развития Миранчука», — добавил Колосков.