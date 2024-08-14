Бускетс о Месси после вылета «Интера» из Кубка лиг: «С ним все было бы иначе, у нас было бы гораздо больше шансов. Обидно, но в футболе есть травмы и рецидивы»

Лионель Месси не принимал участие в игре из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки. Ранее на этой неделе главный тренер команды Херардо Мартино признался, что не знает, когда аргентинец сможет вернуться на поле.
"Мы знаем, какую разницу привносит Лео, я бы хотел, чтобы он был с нами. Но в футболе есть травмы и рецидивы. Его присутствие очень важно для нас, и было обидно не воспользоваться этим, потому что я уверен, что все было бы иначе, и у нас было бы гораздо больше шансов.
У нас было много контратак, в которых нам не хватало последнего паса и завершающего удара, которого не случилось. Это обидно, мы хотели продолжить турнир и боролись до конца«, — заявил полузащитник “Интер Майами”.