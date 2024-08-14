Бускетс о Месси после вылета «Интера» из Кубка лиг: «С ним все было бы иначе, у нас было бы гораздо больше шансов. Обидно, но в футболе есть травмы и рецидивы»

"Мы знаем, какую разницу привносит Лео, я бы хотел, чтобы он был с нами. Но в футболе есть травмы и рецидивы. Его присутствие очень важно для нас, и было обидно не воспользоваться этим, потому что я уверен, что все было бы иначе, и у нас было бы гораздо больше шансов.