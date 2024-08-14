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Бускетс о Месси после вылета «Интера» из Кубка лиг: «С ним все было бы иначе, у нас было бы гораздо больше шансов. Обидно, но в футболе есть травмы и рецидивы»

Накануне американский клуб выбыл в  финала Кубка Лиг, проиграв «Коламбус Крю» со счетом 2:3. Таким образом, «Интер Майми», являющийся действующим обладателем Кубка, не смог защитить титул.
Источник: Sports.Ru

Лионель Месси не принимал участие в игре из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки. Ранее на этой неделе главный тренер команды Херардо Мартино признался, что не знает, когда аргентинец сможет вернуться на поле.

"Мы знаем, какую разницу привносит Лео, я бы хотел, чтобы он был с нами. Но в футболе есть травмы и рецидивы. Его присутствие очень важно для нас, и было обидно не воспользоваться этим, потому что я уверен, что все было бы иначе, и у нас было бы гораздо больше шансов.

У нас было много контратак, в которых нам не хватало последнего паса и завершающего удара, которого не случилось. Это обидно, мы хотели продолжить турнир и боролись до конца«, — заявил полузащитник “Интер Майами”.