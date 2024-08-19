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Семшов о Глушенкове: «Мы слишком его возносим — он не Месси и не Роналду, 2-й сезон играет на хорошем уровне. В “Зените” есть игроки, которые могут его заменить»

Полузащитник «Зенита» перенес операцию после перелома руки во вчерашнем матче с «Химками» (1:1). Несмотря на травму, Глушенков вошел в расширенную заявку сборной России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Давайте начнем с того, что мы обсуждаем Глушенкова, он не является Лионелем Месси или Криштиану Роналду, но очень много обсуждаем. Вот он сломал руку, но есть другие футболисты в “Зените”, которые могут заменить.

Да, он хорошо начал сезон, но мы слишком его возносим — футболиста, который второй сезон играет на хорошем уровне. Он сломал руку, но выздоровеет, будет дальше доказывать свое место в составе. Мне кажется, что состав оглашался в понедельник для всех, а для команды было известно немного раньше, никто не знал, что он получит травму. Тем более до сбора он может поправиться, нужно смотреть, как будет идти.

Что касается соперников, то нам не приходится выбирать, согласились — хорошо, поиграют при полных трибунах. Нужно благодарить за то, что согласились. Для нас главное — посмотреть на уровень сборной России", — сказал бывший игрок сборной России.