Семшов о Глушенкове: «Мы слишком его возносим — он не Месси и не Роналду, 2-й сезон играет на хорошем уровне. В “Зените” есть игроки, которые могут его заменить»

Да, он хорошо начал сезон, но мы слишком его возносим — футболиста, который второй сезон играет на хорошем уровне. Он сломал руку, но выздоровеет, будет дальше доказывать свое место в составе. Мне кажется, что состав оглашался в понедельник для всех, а для команды было известно немного раньше, никто не знал, что он получит травму. Тем более до сбора он может поправиться, нужно смотреть, как будет идти.