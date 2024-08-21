При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России«, — сказал экс-форвард “Локомотива”, выступавший за “Адана Демирспор”.
Дзюба о судействе в РПЛ: «Нормальное, но смотря с чем сравнивать — в Турции намного хуже и предвзятее. Многие судьи не до конца понимают футбольную тематику, наверное»
"Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.