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Дзюба о судействе в РПЛ: «Нормальное, но смотря с чем сравнивать — в Турции намного хуже и предвзятее. Многие судьи не до конца понимают футбольную тематику, наверное»

"Многие судьи, наверное, не до конца понимают футбольную тематику. Здесь можно согласиться с Мостовым в том плане, что для того, чтобы понимать нюансы, нужно хотя бы немножко играть в футбол.

Источник: Sports.Ru

При этом не могу сказать, что в России низкий уровень судейства. Он нормальный. Но это смотря, с чем сравнивать. Когда я какое-то время побыл в Турции, понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России«, — сказал экс-форвард “Локомотива”, выступавший за “Адана Демирспор”.