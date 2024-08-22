Мужественный Свен. Эрикссон снова стал звездой — между жизнью и смертью

«Я прожил хорошую жизнь. Думаю, все мы боимся того дня, когда умрем, но жизнь — это в том числе и про смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы запомните меня позитивным человеком, который старался делать все, что в его силах. Не жалейте, улыбайтесь. Спасибо вам за все — тренерам, игрокам, зрителям. Это было потрясающе. Берегите себя и свою жизнь. И живите. Пока».