Винисиус хочет открыть школу: «Из миллиона человек только двое или трое становятся профессиональными футболистами. Бразилии нужны учителя, врачи, юристы»

Я всегда говорю о Неймаре, Криштиану Роналду, Леброне Джеймсе, Льюисе Хэмилтоне. Они представляют виды спорта, за которыми я внимательно слежу. В прошлом году Леброн Джеймс пригласил людей из моего института посетить его школу, и они сказали, что это фантастическое место, где занимаются не только футболом, баскетболом и другими видами спорта, но, прежде всего, образованием.