Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире

Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Лионель Месси, идущий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.
Фото: uefa.com.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина. Вручение состоялось в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.
Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Лионель Месси, идущий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.
Фото: uefa.com.