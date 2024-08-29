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Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина. Вручение состоялось в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Sports.Ru

Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Лионель Месси, идущий на 2-м месте в списке лучших бомбардиров турнира, отстает от Криштиану на 11 мячей, у Роберта Левандовского на 46 голов меньше.

Фото: uefa.com.