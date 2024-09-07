Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания

На церемонии прощания присутствовали бывший главный тренер сборной Оскар Табарес и экс-капитаны команды Диего Лугано, Диего Форлан и Диего Годин. На экране стадиона появились и другие ключевые фигуры в карьере Суареса, включая Лионеля Месси и Неймара, передавшие свои прощальные пожелания.