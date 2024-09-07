Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания

37-летний нападающий сыграл свой последний матч за национальную сборную против Парагвая (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Источник: Sports.Ru

Перед началом матча болельщики на стадионе «Сентенарио» вывесили огромный баннер с надписью «Луис Вечный» и поддерживали футболиста на протяжении всей игры. После финального свистка фанаты задержались, чтобы проводить игрока.

На церемонии прощания присутствовали бывший главный тренер сборной Оскар Табарес и экс-капитаны команды Диего Лугано, Диего Форлан и Диего Годин. На экране стадиона появились и другие ключевые фигуры в карьере Суареса, включая Лионеля Месси и Неймара, передавшие свои прощальные пожелания.

Игрок «Интер Майами» завершил международную карьеру, будучи лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая. На его счету 143 матча и 69 голов.

Фото: twitter.com/AUFOficial.