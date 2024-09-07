Французского экс-депутата обвиняют в злоупотреблении влиянием для услуг «ПСЖ». Он якобы помог клубу с уклонением от налогов при трансфере Неймара и визами в Китай, пытался влиять на календарь

Кроме того, экс-депутата подозревают в том, что он мог помочь «ПСЖ» уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барселоны». Следователи обнаружили сообщения, датированные 2017 голом и адресованные министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену: «Жеральд, я позволю себе побеспокоить вас по одному из наших вопросов… Мы с Насером [Аль-Хелайфи] очень обеспокоены его крупной операцией. Я знаю, что вы поддерживаете с ним связь. Можете успокоить его? Было бы жаль, если бы операция не состоялась… К вашим услугам, целую, Юге».