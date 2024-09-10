Неймар год без футбола. Чем он занимался все это время и когда ждать возвращения?

Был и еще один любопытный эпизод. В начале года гремело дело Дани Алвеса — экс-игрока «Барселоны» приговорили к четырем с половиной годам заключения по делу о сексуальном насилии. Ходили слухи, что Неймар — один из немногих, кто продолжал поддерживать связи с Алвесом, а потом вообще появилась информация, что именно он (или его отец) заплатил за Дани залог в миллион евро. Сам Неймар заявил, что это был не он. В итоге медиа сошлись на том, что деньги нашлись у какого-то бразильского журнала.