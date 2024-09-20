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Футболисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в чемпионате Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» потерпело первое поражение в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Витебск"

В гостевом поединке с «Витебском» динамовцы пропустили мяч на исходе часа игрового времени после точного удара Карена Варданяна и этот гол оказался победным.

В первом сегодняшнем матче футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» у себя дома разошлись миром с «Минском» — 2:2.

Завтра лидер первенства гродненский «Неман» будет соперничать в Солигорске с местным «Шахтером», а «Гомель» примет на своей арене новополоцкий «Нафтан». Еще три встречи этого тура пройдут 22 сентября: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ, «Днепр» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Арсенал» (Дзержинск).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 43 очка (20 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 41 (18), «Динамо» (Брест) — 38 (21). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.

Динамо Мн
Витебск