Футболисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в чемпионате Беларуси

В гостевом поединке с «Витебском» динамовцы пропустили мяч на исходе часа игрового времени после точного удара Карена Варданяна и этот гол оказался победным.



В первом сегодняшнем матче футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» у себя дома разошлись миром с «Минском» — 2:2.



Завтра лидер первенства гродненский «Неман» будет соперничать в Солигорске с местным «Шахтером», а «Гомель» примет на своей арене новополоцкий «Нафтан». Еще три встречи этого тура пройдут 22 сентября: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ, «Днепр» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Арсенал» (Дзержинск).



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 43 очка (20 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 41 (18), «Динамо» (Брест) — 38 (21). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.