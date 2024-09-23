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Бернарду про 2:2 с «Арсеналом»: «Только одна команда вышла играть в футбол, вторая искала границы дозволенного судьей. “Ливерпуль” всегда встречает нас лицом к лицу и пытается победить»

«Разница, возможно, в том, что “Ливерпуль” уже выиграл АПЛ, а “Арсенал” — нет. В том, что “Ливерпуль” выиграл Лигу чемпионов, а “Арсенал” — нет.

«Ливерпуль» всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матч. С этой точки зрения игры против «Арсенала» отличаются от тех, что были против «Ливерпуля».

Да, возможно, это противостояние отличается.

Только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы дозволенного судьей, к сожалению. Мы недовольны, потому что хотели набрать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли играть. Я рад, что мы всегда выходим на поле за победой«, — сказал полузащитник после ничьей с “канонирами”.

Мегаавтобус Артеты в пять ЦЗ, провал Пепа, сработало супероружие. Лукомский и Палагин разложили «Сити» — «Арсенал».