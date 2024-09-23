Бернарду про 2:2 с «Арсеналом»: «Только одна команда вышла играть в футбол, вторая искала границы дозволенного судьей. “Ливерпуль” всегда встречает нас лицом к лицу и пытается победить»

«Ливерпуль» всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матч. С этой точки зрения игры против «Арсенала» отличаются от тех, что были против «Ливерпуля».
Да, возможно, это противостояние отличается.
Только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы дозволенного судьей, к сожалению. Мы недовольны, потому что хотели набрать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли играть. Я рад, что мы всегда выходим на поле за победой«, — сказал полузащитник после ничьей с “канонирами”.
Мегаавтобус Артеты в пять ЦЗ, провал Пепа, сработало супероружие. Лукомский и Палагин разложили «Сити» — «Арсенал».