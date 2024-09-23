Пети о Роналду: «Величайший образец для подражания, задавал планку 15 лет. Большое эго заставляло его стараться из всех сил каждый день»

— Роналду можно считать величайшим образцом для подражания в истории футбола, если посмотреть, откуда он начал и где он сегодня в 39 лет.

Он пришел из «Спортинга» и шаг за шагом продвигался вперед, чтобы стать звездным игроком, и у него были амбиции оставаться на самом высоком уровне так долго. У него было стремление побить все рекорды, и он этого добился.

У него большое эго, но оно заставляло его каждый божий день стараться изо всех сил. Он задавал планку на протяжении 15 лет, и я испытываю к нему большое уважение.

Я уважаю спортсменов, которые хотят не просто достичь вершины, но и оставаться на ней. Если мы говорим о психологической и физической подготовке, то какой только пример не подавал нам Криштиану Роналду, — заявил экс-игрок сборной Франции.