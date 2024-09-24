Мостовой о «Золотом мяче»: «Эра Роналду и Месси прошла, сейчас смотришь на список — чего-то не хватает. Винисиус — бесспорный обладатель награды для меня»

Есть много номинантов. Но Лигу чемпионов выиграл «Реал» с Винисиусом. Да, был чемпионат Европы, там лучшим признали Родри, он чемпион Англии. Но для меня больше заслужил Винисиус.

Но вот что хочется сказать: прошла эра, когда все награды забирали Роналду и Месси. И смотришь сейчас на список номинантов на «ЗМ»: вроде бы заслуженно, а вроде чего-то не хватает. Во времена Месси и Роналду были такие великие, как Хави, Иньеста, Неймар. Даже они не смогли выиграть «Золотой мяч», и это не их вина — просто тогда были Криштиану и Лионель«, — сказал бывший игрок сборной России.

Месси и Роналду мимо “ЗМ”. Номинированы Родри, Ламин Ямаль, Кроос и Довбик

Винисиус получит “Золотой мяч”, вингер “Реала” уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca).