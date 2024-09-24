Неймар о ЧМ-2034: «Счастлив видеть турнир в Саудовской Аравии, страна заслужила эту возможность. Это будет захватывающий чемпионат»

«Счастлив видеть чемпионат мира здесь, в Саудовской Аравии. Думаю, это будет захватывающий турнир для всех.

Люди со всего мира смогут узнать больше о культуре Саудовской Аравии, о самой стране, так что это будет замечательный опыт. Они заслужили эту возможность», — сказал форвард «Аль-Хилаля» Неймар.