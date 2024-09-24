«Счастлив видеть чемпионат мира здесь, в Саудовской Аравии. Думаю, это будет захватывающий турнир для всех.
Люди со всего мира смогут узнать больше о культуре Саудовской Аравии, о самой стране, так что это будет замечательный опыт. Они заслужили эту возможность», — сказал форвард «Аль-Хилаля» Неймар.
Неймар о ЧМ-2034: «Счастлив видеть турнир в Саудовской Аравии, страна заслужила эту возможность. Это будет захватывающий чемпионат»
Ожидается, что турнир с участием 48 сборных пройдет в ноябре-декабре 2034 года.
«Счастлив видеть чемпионат мира здесь, в Саудовской Аравии. Думаю, это будет захватывающий турнир для всех.