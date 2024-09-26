Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо

— На кого ты равнялся в детстве?
— Луиш Фигу.
— Лучший игрок, с которым ты когда-либо играл?
— Нголо Канте.
— Лучший дриблер?
— Роналдиньо.
— Легендарный игрок, закончивший карьеру, с которым ты хотел бы сыграть сейчас?
— Златан Ибрагимович.
— Лучший завершитель в футболе?
— Криштиану Роналду.
— Лучший распасовщик в футболе?
— Кевин де Брюйне.
— Первый игрок, который приходит тебе в голову при упоминании Puma? Можешь назвать себя, если хочешь.
— Я подумал про Пеле.
— Лучший игрок в мире прямо сейчас?
Месси — он лучший игрок в мире, — сказал Пулишич.
Также американец сделал выбор из предложенных пар игроков. Он предпочел Луиша Фигу Нголо Канте, а затем выбрал Златана Ибрагимовича, отметив, что не хочет, чтобы советник владельца «Милана» высказал ему что-нибудь по этому поводу.
Затем Пулишич выбрал Криштиану Роналду в паре с Кевином де Брюйне, а Месси — в паре с Пеле. Луиш Фигу вышел победителем в паре с Ибрагимовичем, но проиграл Месси, которому в итоге уступил и Криштиану Роналду.