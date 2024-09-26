Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо

Также американец сделал выбор из предложенных пар игроков. Он предпочел Луиша Фигу Нголо Канте, а затем выбрал Златана Ибрагимовича, отметив, что не хочет, чтобы советник владельца «Милана» высказал ему что-нибудь по этому поводу.