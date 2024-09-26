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Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо

Полузащитник «Милана» принял участие в видеоролике для Goal, где ему нужно было назвать лучших игроков, исходя из предложенных условий.
Источник: Sports

— На кого ты равнялся в детстве?

— Луиш Фигу.

— Лучший игрок, с которым ты когда-либо играл?

— Нголо Канте.

— Лучший дриблер?

— Роналдиньо.

— Легендарный игрок, закончивший карьеру, с которым ты хотел бы сыграть сейчас?

— Златан Ибрагимович.

— Лучший завершитель в футболе?

— Криштиану Роналду.

— Лучший распасовщик в футболе?

— Кевин де Брюйне.

— Первый игрок, который приходит тебе в голову при упоминании Puma? Можешь назвать себя, если хочешь.

— Я подумал про Пеле.

— Лучший игрок в мире прямо сейчас?

Месси — он лучший игрок в мире, — сказал Пулишич.

Также американец сделал выбор из предложенных пар игроков. Он предпочел Луиша Фигу Нголо Канте, а затем выбрал Златана Ибрагимовича, отметив, что не хочет, чтобы советник владельца «Милана» высказал ему что-нибудь по этому поводу.

Затем Пулишич выбрал Криштиану Роналду в паре с Кевином де Брюйне, а Месси — в паре с Пеле. Луиш Фигу вышел победителем в паре с Ибрагимовичем, но проиграл Месси, которому в итоге уступил и Криштиану Роналду.