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Иньеста о «Золотом мяче»-2010: «Фото с Хави, Месси и мной на церемонии награждения — это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Это важнее, чем имя победителя»

В 2010 году Иньеста занял второе место в голосовании на приз лучшему футболисту мира, уступив Лионелю Месси.

Источник: Sports

Сегодня 40-летний испанец объявил о завершении карьеры.

«В первую очередь мне на ум приходит любовь и привязанность людей, возможность осчастливить многих людей своей работой… “Золотой мяч” — это здорово, это часть футбола. Но я считаю поводом для гордости не титулы, а мечту стать футболистом и завоевать любовь людей.

Фотография с Хави, Лео и мной на церемонии награждения — это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Трое воспитанников, которые находятся на церемонии вручения «Золотого мяча», — вот главный приз того дня, это важнее, чем имя победителя«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны” и сборной Испании.