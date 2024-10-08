Иньеста о «Золотом мяче»-2010: «Фото с Хави, Месси и мной на церемонии награждения — это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Это важнее, чем имя победителя»

Сегодня 40-летний испанец объявил о завершении карьеры.
«В первую очередь мне на ум приходит любовь и привязанность людей, возможность осчастливить многих людей своей работой… “Золотой мяч” — это здорово, это часть футбола. Но я считаю поводом для гордости не титулы, а мечту стать футболистом и завоевать любовь людей.
Фотография с Хави, Лео и мной на церемонии награждения — это нечто большее, чем просто победа в этой номинации. Трое воспитанников, которые находятся на церемонии вручения «Золотого мяча», — вот главный приз того дня, это важнее, чем имя победителя«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны” и сборной Испании.