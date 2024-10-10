Хоселу о Мбаппе в «Реале»: «В лучшем клубе мира непросто, «Бернабеу» очень требователен. Он захочет добиться результатов Роналду и постепенно напишет свою историю»

Он играет за «Реал Мадрид», а это непросто, «Бернабеу» очень требователен, это требования к игре за лучший клуб в мире. Ты обязан забивать голы, хорошо играть, выигрывать титулы, люди не хотят ничего, кроме этого. В тот день, когда не выходит хорошая игра, ты не забил и не пробил по воротам, с тобой остаются требования «Мадрида».