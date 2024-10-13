Эстеван: «Некоторые рождаются с талантом, другим приходится много работать. Хорошие примеры – Месси и Роналду. Выделяю Месси за все, что он сделал для футбола, надо равняться на него»

"Мне также очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду, но я выделяю Месси за все, что он сделал для футбола. То, как он играет, и то, что он делает за пределами поля, — это то, на что я всегда должен равняться. И, конечно, для меня важно то, что он левоногий, как и я.