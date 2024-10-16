Лионель Месси сделал хет-трик в матче Аргентины с Боливией

Хет-трик в этой встрече оформил капитан аргентинцев Лионель Месси (19', 84', 86'). Также забитыми мячами отличились Лаутаро Мартинес (43'), Хулиан Альварес (45+3') и Тьяго Альмада (69'). Мартинес и Альварес забили свои голы с передач Месси.
Месси увеличил число забитых мячей за сборную до 112 и оформил первый хет-трик за национальную команду с сентября 2021 года. По числу голов за сборные он занимает второе место в мире вслед за Криштиану Роналду (133), опережая завершившего карьеру иранца Али Даеи (109).
Примечательно, что предыдущий хет-трик в официальном матче также пришелся на матч со сборной Боливии (3:0) в рамках отбора к ЧМ-2022. После третьего забитого мяча болельщики на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе скандировали имя Месси и устроили ему овацию.
«Очень приятно быть здесь и увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя. Я не устанавливаю никаких дат или сроков относительно своего будущего. Просто хочу наслаждаться всем этим и ощущать любовь фанатов. Сейчас это трогает меня больше, чем когда-либо, потому что это могут быть мои последние матчи.
Это меня заводит. Хочу наслаждаться тем, что я счастлив там, где я есть. В сборной я всегда чувствую себя молодым парнем, потому что мне очень комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу выступать на том уровне, на котором хочу, буду продолжать наслаждаться этим», — сказал Месси после матча.
Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру — 58 против 66. Кроме того, аргентинец сравнялся с португальцем по числу хет-триков за национальную команду — у обоих теперь их по 10.
Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора, набрав в 10 матчах 22 очка. 15 ноября аргентинцы на выезде сыграют против сборной Парагвая.