Лионель Месси сделал хет-трик в матче Аргентины с Боливией

«Очень приятно быть здесь и увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя. Я не устанавливаю никаких дат или сроков относительно своего будущего. Просто хочу наслаждаться всем этим и ощущать любовь фанатов. Сейчас это трогает меня больше, чем когда-либо, потому что это могут быть мои последние матчи.



Это меня заводит. Хочу наслаждаться тем, что я счастлив там, где я есть. В сборной я всегда чувствую себя молодым парнем, потому что мне очень комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу выступать на том уровне, на котором хочу, буду продолжать наслаждаться этим», — сказал Месси после матча.