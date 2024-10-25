Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Чувствую панику в “Реале” — они 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь там понимают, что впереди, возможно, еще 15 лет»

«Чувствую в “Реале” некоторую панику. В Мадриде 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь они понимают, что, возможно, впереди еще 15 лет. Они обеспокоены.
Жизнь — это игра с ожиданиями. Когда летом говорили, что «Барселона» даже не может подать заявку на сезон, а «Реал» подписывает Мбаппе… Мы на это и не рассчитывали и прекрасно проводили время.
Едем на «Бернабеу» с улыбкой на лице, и там чувствуется запах страха«, — заявил бывший директор “Барселоны” Тони Фрейша в эфире El Partidazo de COPE.
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