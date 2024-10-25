Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Чувствую панику в “Реале” — они 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь там понимают, что впереди, возможно, еще 15 лет»

26 октября клубы сыграют между собой в 11-м туре Ла Лиги. Каталонцы лидируют в таблице, набрав 27 очков за 10 матчей. Мадридцы на второй строчке с отставанием в 3 балла.
Источник: Sports

«Чувствую в “Реале” некоторую панику. В Мадриде 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь они понимают, что, возможно, впереди еще 15 лет. Они обеспокоены.

Жизнь — это игра с ожиданиями. Когда летом говорили, что «Барселона» даже не может подать заявку на сезон, а «Реал» подписывает Мбаппе… Мы на это и не рассчитывали и прекрасно проводили время.

Едем на «Бернабеу» с улыбкой на лице, и там чувствуется запах страха«, — заявил бывший директор “Барселоны” Тони Фрейша в эфире El Partidazo de COPE.

Как «Барса» выиграла экстрим-дуэль у «Баварии»? Отвечают Лукомский и Денисов.

«Барса» снесла «Баварию» с хет-триком Рафиньи! Хотя все ждали зарубы.

Ольмо про класико: «Барселона» способна победить «Реал» за счет своих идей".