Невилл о Роналду в МЛС: «Он доминировал в Англии, забивал в Италии, Испании. Я бы не удивился, если бы Криштиану зажег в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Может, он сыграл бы вместе с Месси!»

Этот парень, давайте откровенно, не останавливается. Думаю, он продолжит играть через год, когда закончится его контракт с саудовцами. Я бы не удивился, если бы он зажег в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в одном из больших городов, если бы он завершил карьеру в США, поиграв год или два, делая то, что делает лучше всего, то есть забивая голы.