Роналду получил трофей Quinas de Platina от португальской федерации футбола: «Криштиану отдал сборной более 20 лет, является послом Португалии, отлично представляет нашу страну»

"Quinas de Platina — самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии — считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну.