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Роналду получил трофей Quinas de Platina от португальской федерации футбола: «Криштиану отдал сборной более 20 лет, является послом Португалии, отлично представляет нашу страну»

Вчера состоялась церемония вручения наград Quinas de Ouro, организуемая португальской футбольной федерацией (FFP). Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил самый престижный трофей — Quinas de Platina.
Источник: Спортс"

"Quinas de Platina — самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии — считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну.

Я не сомневаюсь, что то, чему я был свидетелем на протяжении многих лет, во многом связано с тем, что он любит носить футболку сборной, с его преданностью продвижению Португалии, превращению ее в страну, которую любит весь мир.

Я лишь хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии. Поздравляю и спасибо вам", — сказал президент Фернанду Гомеш.