Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян — мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В “Реале” это серьезное нарушение, а в “ПСЖ” боссы спро

Он [Мбаппе] и Хакими курят кальян, мы это знаем. Все это знают. Так же, как и с Неймаром — никто не знал, что он пьет. Как с Верратти, о котором никто не знал, что он курит. Нам кое-что известно, и если я говорю вам это, то только потому, что мы это знаем", — сказал Риоло в эфире RMC Sport.