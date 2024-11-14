Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян — мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В “Реале” это серьезное нарушение, а в “ПСЖ” боссы спро

"Всем известно, что кальян очень распространен среди футболистов, они это делают. Также стоит знать, что во Франции мы относимся к этому очень снисходительно, но в Мадриде такое не пройдет.
Если футболист «Реала» куда-то пойдет, руководство велит ему вернуться и лечь спать, потому что на следующий день у него матч. В «ПСЖ» босс спросит [игрока], не хочет ли он выпить еще бокал. В этом большая разница.
В Мадриде это расценивается как неуважение к клубу. Там курение кальяна — это серьезное [нарушение], это означает, что ты не заботишься о своем теле.
Он [Мбаппе] и Хакими курят кальян, мы это знаем. Все это знают. Так же, как и с Неймаром — никто не знал, что он пьет. Как с Верратти, о котором никто не знал, что он курит. Нам кое-что известно, и если я говорю вам это, то только потому, что мы это знаем", — сказал Риоло в эфире RMC Sport.
? Мбаппе опустошен из-за критики. Килиан приехал поправлять нервишки к друзьям по «ПСЖ», но сумел вновь разозлить фанатов.