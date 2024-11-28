Анчелотти о 0:2 c «Ливерпулем»: «Реал» хорошо сражался с самым сложным соперником в Европе. Результат справедлив. Мбаппе не очень хорошо сыграл, но мы все его поддерживаем"

Как и другие, Мбаппе боролся, сражался. Он не очень хорошо сыграл, не реализовал пенальти, и это будет сложный момент, но мы все его поддерживаем. Нереализованный пенальти в такой игре немного расстраивает игрока, но он должен смотреть вперед«, — сказал тренер “Мадрида”.