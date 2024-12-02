«Ливерпуль не лучшее место в Британии, мне говорили». Ортега о кричалках про увольнение Гвардиолы на «Энфилде»

В ответ на это Гвардиола показал трибунам шесть пальцев — в соответствии с числом выигранных в Англии чемпионств.
"Кто-то мне уже говорил, что это, пожалуй, не лучшее место в Великобритании.
Думаю, тренер хорошо отреагировал", — сказал голкипер.
«Манчестер Сити» потерпел поражение со счетом 0:2 на «Энфилде». В конце игры болельщики хозяев начали скандировать в адрес испанского тренера: «Утром тебя уволят!».
В ответ на это Гвардиола показал трибунам шесть пальцев — в соответствии с числом выигранных в Англии чемпионств.
"Кто-то мне уже говорил, что это, пожалуй, не лучшее место в Великобритании.
Думаю, тренер хорошо отреагировал", — сказал голкипер.