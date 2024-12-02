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«Ливерпуль не лучшее место в Британии, мне говорили». Ортега о кричалках про увольнение Гвардиолы на «Энфилде»

«Манчестер Сити» потерпел поражение со счетом 0:2 на «Энфилде». В конце игры болельщики хозяев начали скандировать в адрес испанского тренера: «Утром тебя уволят!».

Источник: Спортс"

В ответ на это Гвардиола показал трибунам шесть пальцев — в соответствии с числом выигранных в Англии чемпионств.

"Кто-то мне уже говорил, что это, пожалуй, не лучшее место в Великобритании.

Думаю, тренер хорошо отреагировал", — сказал голкипер.