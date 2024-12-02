Вам кажется, что так было, что оборона «Спартака» меня закрыла? Те фолы, которые они просвистели и не дали, что с ними? Вы это видите в каждом матче. Можете пересмотреть некоторые моменты и проанализировать некоторые игры — когда держат, забираются сверху, не свистят в некоторых моментах. Но это не может быть оправданием — нам надо продолжать работать«, — сказал нападающий “Краснодара”.
Кордоба после 0:3: «Вам кажется, что оборона “Спартака” меня закрыла? А что с фолами, которые не дали? Но это не может быть оправданием»
«Результат “Зенита” с “Крыльями” (2:3)? Нас волнует только наша работа. Сейчас мы уходим расстроенные домой, потому что у нас не вышло. Следующую неделю мы будем уверенно работать, чтобы хорошо закончить этот год.